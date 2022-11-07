Эксперт Колташов: последователи Гитлера и Бандеры в Киеве угрожают безопасности всей Европы

Нацистская хунта на Украине стремится заполучить атомную бомбу, чтобы применить ее и взять реванш за Адольфа Гитлера и Степана Бандеру. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился политолог и экономист Василий Колташов.
Угрозы возобновления Киевом ядерной программы стали одной из причин проведения Россией специальной военной операции. Об этом у себя в соцсетях написал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Политолог Василий Колташов обратил внимание на необузданный милитаристский характер Киева. Уровень его агрессии зашкаливает.
«Украина — чрезвычайно опасное квазигосударственное образование, контролируемое США. Если киевский режим получит ядерное оружие, то он его непременно применит. Никаких сомнений в этом нет», — констатировал эксперт.
Специалист обратил внимание на большое число поклонников немецкого фюрера, утопившего мир в крови ради собственных амбиций. При содействии англосаксов культ нацизма оказался реанимирован в бывшей УССР.
«Власть на Украине основана на неофашистской идеологии. Последователи Адольфа Гитлера и Степана Бандеры пытаются взять реванш. Если им предоставить ядерное оружие, они создадут угрозу не только для России, но и для всей Европы», — подчеркнул Колташов.
Ранее депутат Виталий Милонов заявил, что бремя помощи Киеву становится неподъемным для Парижа. Народный избранник рекомендовал президенту Франции Эммануэлю Макрону прекратить поддержку националистической хунты и уделить внимание насущным потребностям граждан Пятой республики.