Минздрав России не согласился с заявлением европейских медиков о вреде частого приема душа

Призыв медиков из Европы реже мыться для сохранения здоровья противоречит базовым принципам гигиены, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Британские врачи ранее посоветовали не мыться каждый день, так как этот процесс якобы делает человека уязвимым к бактериям. В российском Минздраве не согласились с таким заявлением, передает РИА Новости.
«В российской традиции исторически заложено трепетное отношение к личной гигиене. Это часть нашего образа жизни. Минздрав России не может согласиться с теми рекомендациями, которые сейчас распространяются в Европе», — заявил Кузнецов.
Он напомнил слова Гиппократа, который говорил, что «не болеют там, где чисто». К тому же каждого россиянина с детства учат мыть руки перед едой. В Минздраве РФ уверены, что поддержание гигиены способно сохранить здоровье людей.