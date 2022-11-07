Россиянам сообщили, что неудобная обувь может стать причиной ДТП на дороге

Согласно исследованиям ДТП, неудобная обувь относится к числу причин аварий на дороге. Руководитель пресс-службы автомобильного маркетплейса Fresh Auto Анастасия Камышникова назвала виды обуви, которые не подходят для вождения.
Автомобилистам следует отказаться от шлепанцев, сланцев, туфель на каблуках, толстых зимних ботинок и моделей на платформе, передает «Газета.ru».
Перечисленные виды обуви лишают стопы чувствительности при нажатии педалей. При использовании таких аксессуаров ноги могут соскользнуть или зацепиться за коврик.