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Россиянам сообщили, что неудобная обувь может стать причиной ДТП на дороге

Общество
Россиянам сообщили, что неудобная обувь может стать причиной ДТП на дороге

Согласно исследованиям ДТП, неудобная обувь относится к числу причин аварий на дороге. Руководитель пресс-службы автомобильного маркетплейса Fresh Auto Анастасия Камышникова назвала виды обуви, которые не подходят для вождения.

Автомобилистам следует отказаться от шлепанцев, сланцев, туфель на каблуках, толстых зимних ботинок и моделей на платформе, передает «Газета.ru».

Перечисленные виды обуви лишают стопы чувствительности при нажатии педалей. При использовании таких аксессуаров ноги могут соскользнуть или зацепиться за коврик.
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