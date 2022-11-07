Бывший главный бухгалтер поликлиники получила штраф в 2,3 млн рублей за взятки под Пермью

Суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру детской поликлиники в Пермском крае. Ее признали виновной в получении крупной взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
Установлено, что в период с 2014 по 2019 год фигурантка приняла более 1 млн рублей от индивидуального предпринимателя – поставщика детского питания в учреждение. Взамен злоумышленница оказывала общее покровительство бизнесмену и его представителям.
Женщине назначили наказание в виде штрафа размером 2,5 млн рублей. Также ей запретили занимать руководящие должности, связанные с организационно-распорядительными и административными функциями, сроком на три года.