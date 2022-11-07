Представитель ЕК Спинант раскрыла тему переговоров фон дер Ляйен и Санду 10 ноября

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поднимет на обсуждение с президентом Молдавии Майей Санду поддержку страны со стороны Европы. Такое заявление сделала официальный представитель ЕК Дана Спинант.
Она сообщила, что председатель комиссии отправится в республику в четверг, 10 ноября, где и встретится с молдавским лидером.
«Визит нацелен на то, чтобы подчеркнуть и усилить нашу поддержку Молдавии», — объяснила Спинант во время выступления на брифинге.
Ранее Санду поделилась неутешительным прогнозом с членами парламента Румынии. Глава Молдавии предупредила, что в зимний период государство может остаться без газа и электроэнергии.