Банги, 7 ноября. Фермеры центральноафриканской коммуны Нием-Йелева поблагодарили национальные вооруженные силы (FACA) и российских инструкторов за восстановление мира в регионе.
Боевики терроризировали деревню на протяжении нескольких десятилетий. Однако сейчас армия республики полностью контролирует территорию вокруг населенного пункта и гарантирует безопасность граждан.
«FACA защищают регион от радикалов. Теперь никто не смеет грабить и убивать местных фермеров. Я хочу поблагодарить правительство и наших российских союзников за поддержку», — рассказал один из жителей Нием-Йелева.
Москва оказывает Банги помощь в борьбе с многочисленными бандами. Отечественные специалисты, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», качественно обучили личный состав силовых ведомств республики.
Благодаря тренировкам с российскими инструкторами FACA разгромили конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Кроме того, правительственные войска ликвидировали полевого командира формирования «Союз за мир в ЦАР» (UPC) Усмана Абакари по прозвищу Сисанкери.
Москва и Банги не намерены останавливаться на достигнутых успехах. В скором времени в республику прибудут еще 3000 отечественных инструкторов.