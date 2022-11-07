Джеймс Кэмерон готов досрочно завершить франшизу «Аватар» в случае провала второй части

Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что готов досрочно завершить франшизу «Аватар» в случае провала второй части под названием «Путь воды». В его планах было снять пять картин.
По словам Кэмерона, решение продолжить съемки или нет будет зависеть от того, какой результат покажет вторая часть. Режиссер не видит смысла продолжать франшизу, если проект будет невыгодным.
«Мы сейчас живем в другом мире по сравнению с теми временами, когда я писал этот материал. Было два удара — пандемия и стриминг. Но, может быть, мы, наоборот, напомним людям, что такое поход в кинотеатр. Этот фильм точно рассчитан на такое», — передает слова Кэмерона издание Slash Film.
Картина «Аватар: Путь воды» выходит в кинотеатрах 16 декабря, сообщает портал «Культуромания». Главные роли в проекте сыграли Сэм Уортингтон, Кейт Уинслет, Зои Салдана, Сигурни Уивер и Стивен Лэнг.