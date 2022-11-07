В первые дни работы «ЧВК Вагнер Центр» собрал более 1000 предложений инновационных разработок

Независимый эксперт по научно-технологическому предпринимательству Валентин Шумовский видит определенную уникальность «ЧВК Вагнер Центра» в том, что, являясь негосударственным учреждением, он изначально ориентирован на решение задач военно-промышленного комплекса РФ. Аналогичные задачи, по его мнению, решало американское DARTA — Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов, созданное в 1957 году для разработки новейших технологий в интересах военных, и давшее в результате миру интернет, компьютерную мышку, браузер Tor и многое другое. В связи с этим эксперт видит важной задачей Центра активное вовлечение в процесс поддержки стартапов и экспертизы решений представителей среднего бизнеса.