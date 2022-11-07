В первые дни работы «ЧВК Вагнер Центр» собрал более 1000 предложений инновационных разработок

С первых дней работы «ЧВК Вагнер Центр» стал настоящей меккой для изобретателей, IT-специалистов, проектировщиков, бизнесменов и медиа-маркетологов, которые пришли сюда получить поддержку для реализации своих инновационных проектов и экспериментальных производств. О направлениях деятельности центра и критериях отбора наиболее перспективных проектов в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот» рассказали представители «ЧВК Вагнер Центр» и независимые эксперты, привлеченные к оценке проектов.
В День народного единства в Невском районе Петербурга, неподалеку от станции метро «Новочеркасская» на Зольной улице начал работу «ЧВК Вагнер Центр». Это офисное и производственное пространство, резиденты которого будут работать на укрепление обороноспособности России, развивать новые технологии, вести работу по импортозамещению, а также работать в медиапространстве по защите интересов нашего государства.
По словам пресс-секретаря «ЧВК Вагнер Центр» Анастасии Василевской, первые дни работы центра показали, что заявленная его сфера деятельности оказалась очень востребованной.
«Мы получили больше тысячи заявок всего за два дня. В основном они касаются направления «инженерные IT-разработки», то есть именно той сферы, которую мы заявляли изначально. Оказалось, что у нас очень много инициативных людей, которые хотели бы что-то сделать на благо страны, помочь ей в трудную минуту, внести свой вклад в победу на фронте», — рассказала Василевская.
Поданные заявки, по ее словам, содержат широкий спектр предложений, начиная с разработок новых ПО, заканчивая освоением новых видов энергии. Кроме этого поступило много заявок от специалистов по digital и информационных кампаний широкого профиля.
«У нас есть три основных направления работы: IT-технологии, инженерные разработки, СМИ и блогеры. Соответственно, по каждому из них собраны эксперты, которые оценивают, насколько актуальна та или иная идея, насколько сейчас имеет смысл ей заниматься», — отметила пресс-секретаря «ЧВК Вагнер Центра».
Помимо определения соответствия проекта заявленным критериям эксперты сортируют их по степени реализуемости.
«Заявки распределяются на две группы: первая — это юные стартаперы, у которых есть прекрасная идея, но мы понимаем, что от идеи и до ее реализации длинный путь и далеко не всегда он может быть пройден. И есть компании, такие как «БетаРоботикс», у которых уже есть свой продукт, и их запрос в следующем: нам нужен спрос на наш продукт, мы понимаем, что он функционально пригоден для решения определенных задач, в том числе в области обеспечения обороноспособности страны. То есть вторая группа, это заявки, которые решают прикладную задачу», — рассказал генеральный директор компании «БетаРоботикс» Дмитрий Цахилов.
Актуальность «ЧВК Вагнер Центра» эксперт видит в том, что он формирует определенную среду, которая создает необходимые условия для появления прорывных технологий и реализации инновационных проектов.
«Когда мы говорим о создании какого-то инженерного либо технологического продукта, то требуется коллективное мышление, которое опирается на комфорт», — пояснил Цахилов.
Независимый эксперт по научно-технологическому предпринимательству Валентин Шумовский видит определенную уникальность «ЧВК Вагнер Центра» в том, что, являясь негосударственным учреждением, он изначально ориентирован на решение задач военно-промышленного комплекса РФ. Аналогичные задачи, по его мнению, решало американское DARTA — Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов, созданное в 1957 году для разработки новейших технологий в интересах военных, и давшее в результате миру интернет, компьютерную мышку, браузер Tor и многое другое. В связи с этим эксперт видит важной задачей Центра активное вовлечение в процесс поддержки стартапов и экспертизы решений представителей среднего бизнеса.
«У нас, к сожалению, в основном принимаются волюнтаристские решения, какие деньги и куда выделять, и тот, кто принимает решение об этом, он же и формирует повестку. Но эта повестка далеко не всегда связана с широким кругозором, и во многом зависит от субъективного мнения. Я считаю, нам нужно двигаться в сторону вовлечения среднего бизнеса, чтобы люди, уже построившие бизнес, уже научившиеся зарабатывать деньги, могли влиять на технологические разработки как-то поддерживать их, в том числе своей экспертизой», — заявил независимый эксперт по научно-технологическому предпринимательству.
Вместе с этим эксперт хотел бы ориентировать будущих разработчиков проектов не только на потребности военных, но и более широко круга потребителей.
«Война — это крайне быстротечный процесс, поэтому я бы ввел критерий востребованности продукта в РФ и странах Евразийского экономического сотрудничества. Мы прекрасно понимаем, что те же беспилотники имеют огромнейшее гражданское применение, начиная с геодезии, заканчивая банально охранными функциями», — отметил Дмитрий Цахилов.
Анастасия Василевская со своей стороны напомнила, что помимо решения технологических и инновационных задач «ЧВК Вагнер Центр» будет выполнять и просветительскую функцию. В частности, в центре будет работать музей военной тематики и лекторий, где будут обсуждаться вопросы патриотической направленности, а также того, как правильно организовать и вести бизнес.