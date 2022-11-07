Певец Данко объяснил, почему вернувшаяся в Россию Собчак выпутывается из сложных ситуаций

Певец Александр Фадеев, более известный как Данко, высказался о возвращении журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Россию. Он объяснил, почему знаменитость всегда выпутывается из сложных ситуаций.
«Вообще, странная, конечно, история. Поживем, увидим, что будет дальше. Собчак ведь всегда выкручивалась из всех ситуаций каким-то магическим образом. Может, у нее блат», — заявил Данко порталу Teleprogramma.pro.
Он считает, что Собчак не о чем беспокоиться. Более того, скандал с отъездом за границу положительно скажется на ее карьере. По словам Фадеева, людям неинтересно наблюдать за ситуацией, когда все проходит ровно.