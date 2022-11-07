Учения по ГО и ЧС готовятся проводить в Волгоградской области

На 8 ноября в Волгоградской области запланировано проведение комплексных межведомственных учений. Ход подготовки к ним обсудили на оперативном совещании под руководством губернатора региона Андрея Бочарова.
Предстоящие учебные мероприятия будут проводиться в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Глава Волгоградской области, выступая на совещании, поставил перед профильными структурами ряд дополнительных задач, сообщает сетевое издание «МК в Волгограде».
В ходе тренировки планируется отработать действия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также проверит готовность систем к действиям в условиях повышенной готовности. В масштабных учениях примут участие органы управления региона, местного самоуправления, территориальные подразделения федеральных ведомств, компании по обеспечению жизнедеятельности населения, предприятия и организации.