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ФСБ сообщила, что около 100 тысяч россиян за три месяца ездили на Украину

Общество
ФСБ сообщила, что около 100 тысяч россиян за три месяца ездили на Украину

Около 100 тысяч граждан России за период с июля по сентябрь пересекли границу с Украиной, сообщили в Федеральной службе безопасности РФ.

Большинство россиян ездили на Украину с частными визитами. Количество выехавших граждан в 2,5 раза превысило показатель предыдущих трех месяцев, передает РБК.

Примечательно, что еще 700 тысяч россиян за июль-август ездили в Донбасс. Наибольшая доля путешественников пришлась на Донецкую Народную Республику.

Россияне пересекали границу в основном на машинах. Некоторые делали это пешком, на поезде или водном транспорте.

Отмечается, что поездки в Херсонскую и Запорожскую области учитывались в статистических данных как выезды на Украину. Президент России Владимир Путин только в конце сентября подписал указ о присоединении этих регионов.
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