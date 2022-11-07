ФСБ сообщила, что около 100 тысяч россиян за три месяца ездили на Украину

Около 100 тысяч граждан России за период с июля по сентябрь пересекли границу с Украиной, сообщили в Федеральной службе безопасности РФ.
Большинство россиян ездили на Украину с частными визитами. Количество выехавших граждан в 2,5 раза превысило показатель предыдущих трех месяцев, передает РБК.
Примечательно, что еще 700 тысяч россиян за июль-август ездили в Донбасс. Наибольшая доля путешественников пришлась на Донецкую Народную Республику.
Россияне пересекали границу в основном на машинах. Некоторые делали это пешком, на поезде или водном транспорте.
Отмечается, что поездки в Херсонскую и Запорожскую области учитывались в статистических данных как выезды на Украину. Президент России Владимир Путин только в конце сентября подписал указ о присоединении этих регионов.