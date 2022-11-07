The Wall Street Journal сообщила о планах Си Цзиньпина посетить Саудовскую Аравию

Китай и Саудовская Аравия хотят укрепить сотрудничество. Об этом заявили авторы The Wall Street Journal.
Журналисты газеты сообщили о планах главы КНР Си Цзиньпина посетить Саудовскую Аравию. Лидер страны намерен это сделать до конца 2022 года.
«Китайский лидер Си Цзиньпин планирует посетить Саудовскую Аравию до конца года... Пекин и Эр-Рияд стремятся укрепить связи и продвигать видения многополярного мира, в котором США больше не играют доминирующую роль в мировом порядке», — говорится в материале WSJ.
Как утверждают в СМИ, поездка предварительно ожидается во второй половине декабря. Власти Саудовской Аравии также готовятся к визиту Си Цзиньпина.