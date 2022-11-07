Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Центр торговли комбайнами хотят открыть в Нижнем Новгороде

Экономика
Центр торговли комбайнами хотят открыть в Нижнем Новгороде

Дилерский центр ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» собираются возвести на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом уведомили в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

По сведениям, полученным от сотрудников Минземимущества Нижегородского региона, заявку инвестора в ведомстве рассмотрели и предварительно одобрили. Право аренды земельного участка в скором времени будет выставлено на торги, сообщает информационное агентство «Время Н».

Также отмечается, что предприятие «Русмашсервис» намерено инвестировать в реализацию данного проекта порядка ста миллионов рублей. Сам же предполагаемый новый торговый объект будет располагаться на площади в 19 тысяч квадратных метров.
нижний новгород центр торговли комбайнами проект
Военкоры ФАН
Лучшие в аду