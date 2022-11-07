Юрий Лоза отреагировал на новость о возвращении Ксении Собчак

По данным СМИ, известная журналистка Ксения Собчак покинула территорию России 26 октября. Ее, предположительно, заметили переходящей границу между Белоруссией и Литвой. В понедельник, 7 ноября в Сети появилась информация, что Собчак вернулась в РФ. Однако, сама журналистка и ее близкие еще не подтвердили эту информацию.