Юрий Лоза отреагировал на новость о возвращении Ксении Собчак

По данным СМИ, известная журналистка Ксения Собчак покинула территорию России 26 октября. Ее, предположительно, заметили переходящей границу между Белоруссией и Литвой. В понедельник, 7 ноября в Сети появилась информация, что Собчак вернулась в РФ. Однако, сама журналистка и ее близкие еще не подтвердили эту информацию.
Советский и российский автор-исполнитель, композитор Юрий Лоза сообщил корреспонденту ФАН, что ни разу не взаимодействовал с Ксенией Собчак.
«Вернулась и вернулась. Меня это как-то касается? Нет. Мы с ней никогда не сидели за одним столом, даже не разговаривали», — ответил Лоза.
После распространения сведений об отъезде Ксении Собчак, ее экс-подруга Тина Канделаки опубликовала фото израильского паспорта журналистки.
В прошлом месяце ФАН писал, что каждый десятый россиянин следит за историей с журналисткой Ксенией Собчак.