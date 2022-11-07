Собчак заговорила о любви к Родине на фоне слухов о возвращении в Россию

Накануне в СМИ появились сообщения о возвращении Собчак в Россию после громкого скандала с ее коммерческим директором. Знаменитость в этот же день опубликовала новый пост в соцсетях, в котором анонсировала интервью с отцом Павлом Островским. Журналистка согласилась со священнослужителем в том, что связь с родиной нельзя ничем разрушить.