Собчак заговорила о любви к Родине на фоне слухов о возвращении в Россию

Журналистка Ксения Собчак опубликовала новый пост в соцсетях. В нем телеведущая призналась в любви к Родине.
Накануне в СМИ появились сообщения о возвращении Собчак в Россию после громкого скандала с ее коммерческим директором. Знаменитость в этот же день опубликовала новый пост в соцсетях, в котором анонсировала интервью с отцом Павлом Островским. Журналистка согласилась со священнослужителем в том, что связь с родиной нельзя ничем разрушить.
«Ну и мысль про то, что Родину нельзя предать, и эту связь ничем не разрушить — очень важная, очень тоже созвучная моему ощущению. И радует, что для Павла все-таки Христос и православие важнее всего, даже России», — написала она.
Ранее коммерческого директора телеведущей Кирилла Суханова задержали в Москве. Он стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве. Вскоре после этого Ксения Собчак покинула Россию. В интернете появилось видео, как девушка, очень похожа на журналистку пешком переходит границу с Литвой через белорусский пункт пропуска.