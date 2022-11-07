Роспотребнадзор назвал правила планирования режима школьника

Среди главных условий соблюдения школьного режима в ведомстве назвали режим питания, при котором важно не сколько ест ребенок, а в какое время и как часто. Так, рекомендуется принимать пищу пять раз в сутки в зависимости от нагрузки. Еще надо обеспечить школьнику здоровый сон, так как у детей, которые недосыпают 2-2,5 часа, уровень работоспособности на уроках падает сразу на 30%, сообщает sovainfo.ru.