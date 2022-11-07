Роспотребнадзор назвал правила планирования режима школьника

Эксперты Роспотребнадзор выделили основные принципы правильного планирования дня для учащихся.
Среди главных условий соблюдения школьного режима в ведомстве назвали режим питания, при котором важно не сколько ест ребенок, а в какое время и как часто. Так, рекомендуется принимать пищу пять раз в сутки в зависимости от нагрузки. Еще надо обеспечить школьнику здоровый сон, так как у детей, которые недосыпают 2-2,5 часа, уровень работоспособности на уроках падает сразу на 30%, сообщает sovainfo.ru.
Не менее важно правильно организовать учебное пространство школьника. На столе должна быть настольная лампа достаточной яркости, мебель должна соответствовать антропометрическим данным школьника. Во время использования компьютера ребенок должен периодически делать упражнения для глаз.