Анита Цой стала единственным лауреатом из России на премии арабского мира DIAFA-2022

Премия DIAFA проводится ежегодного. Уникальной награды удостаиваются личности из арабских и других стран за значительный вклад в улучшение жизни общества в разных сферах. Лауреатами и гостями премии традиционно становятся представители высшего общества арабского мира, а также известные персоны.