Анита Цой стала единственным лауреатом из России на премии арабского мира DIAFA-2022

Народная артистка России Анита Цой стала первой и единственной представительницей России, которой была вручена престижная премия арабского мира DIAFA-2022. Сообщила пиар-директор певицы Анна Кружель.
Премия DIAFA проводится ежегодного. Уникальной награды удостаиваются личности из арабских и других стран за значительный вклад в улучшение жизни общества в разных сферах. Лауреатами и гостями премии традиционно становятся представители высшего общества арабского мира, а также известные персоны.
В 2022 году премия DIAFA транслировалась в прямом эфире девяти крупнейшими телеканалами ОАЭ. Приглашение для получения награды в Дубае получила российская исполнительница Анита Цой – официальное письмо звезда получила за четыре дня до проведения церемонии.
«Мы наполняем мир вокруг себя нашими мечтами и делаем его вокруг нас лучше и прекраснее. Мы – волшебники! Сегодня я чувствую себя, как в сказке, потому что еще некоторое время назад на этом месте была голая пустыня с палящими солнцем над головой и без воды», – произнесла со сцены торжественную речь Цой.
На мероприятие звезда прибыла в компании родного сына Сергея Цой. Поддержать российскую исполнительницу пришли и некоторые соотечественники. Заслуженную награду артистка получила лично из рук Dr. Michel Daher – основателя и президента премии DIAFA. Он поприветствовал певицу несколькими фразами на русском языке.
Отметим, после получения награды Цой исполнила свой хит «Пятый океан» для гостей мероприятия. Выступление российской певицы стало финалом большой премии DIAFA-2022.