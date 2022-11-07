«Худший дипломат»: пользователи Twitter прошлись по Мельнику после слов о России

Евангелическая церковь в Германии не должна прислушиваться к мнению экс-посла Украины Андрея Мельника. Об этом заявили пользователи пользователи Twitter.
Юзеры прошлись по Мельнику после слов о России. Заявление Мельника пользователи Twitter посчитали абсурдными.
«Вы, вероятно, худший дипломат из всех когда-либо существующих», — написал один из юзеров.
«Вы все еще живы? Пока вы боретесь со всем подряд, вы набиваете кошелек. Лучше убедитесь, чтобы ваш сын внес свою лепту и отправился на фронт», — добавил другой пользователь.
Ранее Мельник заявил, что церковь в Германии всегда была на стороне России. Экс-посол Украины критично высказался об этой позиции.