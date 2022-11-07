Звезда 90-х Сергей Чумаков изменился до неузнаваемости

Артист стал участником третьего сезона шоу «Суперстар! Возвращение» на телеканале НТВ и впервые за долгое время появился на большой сцене. Судьи проекта были ошеломлены изменениями во внешности знаменитости и признались, что они с трудом узнали в мужчине звезду 90-х.