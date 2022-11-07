Швейцарцы пожаловались на роскошные автомобили получающих соцпомощь украинских беженцев

Роскошные машины украинских «беженцев» повергли в шок жителей Швейцарии. Они жалуются, что не могут позволить себе такие же автомобили, а сами переселенцы при этом получают социальную помощь.
Гражданин европейского государства признался, что каждый раз, проезжая мимо большой люксовой машины с украинскими номерами, не понимает, как такое возможно. Мужчина признался, что не считает такую ситуацию нормальной.
Подобные замечания можно услышать практически по всей франкоязычной части Швейцарии. К тому же, украинским беженцам в европейском государстве выплачивают соцпомощь в размере прожиточного минимума, передают местные СМИ.
В Ницце также выражали недовольство состоятельными украинскими переселенцами. Там и вовсе был замечен целый парк роскошных машин с украинскими номерами.