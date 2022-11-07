«Ходить нельзя»: мать сбитого новосибирским депутатом мальчика рассказала о его состоянии

Шестилетний ребенок, который пострадал при наезде районного депутата в городе Татарск Новосибирской области, по-прежнему остается в больнице. Об этом рассказала его мать в беседе с «Лентой.ру».
По словам женщины, врачи назначили ее сыну дополнительные процедуры и массаж. Мальчик находится в палате вместе с мамой.
«Ребенок в состоянии лежа постоянно, ходить нельзя, только до туалета», — поделилась собеседница.
Напомним, 30 октября местный депутат Сергей Мамонов за рулем внедорожника при въезде во двор сбил дошкольника. Мужчина вышел из машины, осмотрел мальчика и скрылся с места ДТП, не оказав ребенку помощь.
Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали ему пролом черепа, перелом седалищной кости, а также внутренние повреждения. Какое-то время юный пациент находился в реанимации, сейчас его перевели в обычную палату.