Абсолютно без разницы: депутат Федоров о фаворите на американских выборах в Конгресс

Отметим, что потенциальное поражение демократов на выборах действительно ослабит аппаратные возможности Джо Байдена. Однако у президентов США есть инструменты, которые позволяют проводить ту или иную политику, без оглядки на конгресс. В частности, речь идет об исполнительных указах (executive order).