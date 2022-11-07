Абсолютно без разницы: депутат Федоров о фаворите на американских выборах в Конгресс

Наивно полагать, что результаты промежуточных выборов в США могут каким-то образом изменить геополитический расклад. Вне зависимости от исхода межпартийной борьбы, внешнеполитический вектор Вашингтона останется неизменен. Не стоит питать иллюзий. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал депутат Государственной думы Евгений Федоров.
Уже завтра, 8 ноября, в Америке пройдут промежуточные выборы в обе палаты Конгресса (так называемые midterms). Победу на них прочат республиканской парти, которая в своей риторике намного менее лояльно настроена по отношению к Украине.
«Я не понимаю, какие в принципе могут быть со стороны США компромиссы. Потому что они в военных действиях не участвуют, но от них выигрывают. Грубо говоря, чем дольше будет продолжаться военная история на Украине, тем богаче будет США. Это позволит им и дальше укреплять свою однополярную власть и укреплять свой доллар. То есть компромисс — это когда что-то кто то теряет. Они в принципе, от любых переговоров теряют больше, чем получают. Таким образом, ни о каком компромиссе со стороны США не может быть и речи. Это было бы глупо с их точки зрения. Что касается демократов и республиканцев — это все одно и то. Потому что во внешней политике они зарабатывают на России и формируют однополярный мир. В этом у них расхождений нет. Мало того, вся история на Украине была подготовлена при Трампе. И уже реализовано при Байдене. Это абсолютно одинаковая по этим вопросам у них политика. Так что от этих выборов я не жду никаких поблажек для России», — рассказал парламентарий.
Отметим, что потенциальное поражение демократов на выборах действительно ослабит аппаратные возможности Джо Байдена. Однако у президентов США есть инструменты, которые позволяют проводить ту или иную политику, без оглядки на конгресс. В частности, речь идет об исполнительных указах (executive order).