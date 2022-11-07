Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Писатель Пучков озвучил причину отъезда российских звезд за границу

Шоу-бизнес
Писатель Пучков озвучил причину отъезда российских звезд за границу

Российский писатель и блогер Дмитрий Пучков высказался о звездах отечественного шоу-бизнеса, которые покинули родину после старта вынужденной спецоперации на Украине.

Согласно мнению Пучкова, многие российские знаменитости оставили родину из-за активов за границей. Звезды переехали за рубеж из-за желания спасти свои деньги и недвижимость.

«Деньги лежат на Западе давным-давно. Заработанное бабло туда выведено. Они защищают свои деньги», – заявил блогер в рамках нового выпуска YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Ранее стало известно о возвращении журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Россию. Очевидцы заметили звезду на границе в Псковской области – ее сопровождал супруг, режиссер Константин Богомолов.
отъезд из россии писатель пучков россия знаменитости
Военкоры ФАН
Лучшие в аду