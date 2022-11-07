Писатель Пучков озвучил причину отъезда российских звезд за границу

Российский писатель и блогер Дмитрий Пучков высказался о звездах отечественного шоу-бизнеса, которые покинули родину после старта вынужденной спецоперации на Украине.
Согласно мнению Пучкова, многие российские знаменитости оставили родину из-за активов за границей. Звезды переехали за рубеж из-за желания спасти свои деньги и недвижимость.
«Деньги лежат на Западе давным-давно. Заработанное бабло туда выведено. Они защищают свои деньги», – заявил блогер в рамках нового выпуска YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Ранее стало известно о возвращении журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Россию. Очевидцы заметили звезду на границе в Псковской области – ее сопровождал супруг, режиссер Константин Богомолов.