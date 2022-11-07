Нацизм возвращается в Европу? Как расценивать итоги голосования по резолюции в ООН

Запад якобы проповедует мир и находится в постоянной борьбе за права человека. При этом он вмешивается в дела других стран, таких как Ирак, Сирия, Ливия, Афганистан и Украина. Западные политики всегда оправдывают это тем, что они несут туда демократию и мир, но в своих собственных странах они подавляют людей. Такая же ситуация и на моей родине в Нидерландах. На днях британскому правозащитнику и конспирологу Дэвиду Айку был наложен запрет на въезд в Нидерланды для участия в митинге в Амстердаме. Власти объяснили свой запрет тем, что Айк является антисемитом. Теперь он не сможет в течение двух лет въехать на территорию Евросоюза. Это так ЕС ратует за свободу слова, демократию и мир. Тем не менее общее настроение в Европе выглядит странным, это можно объяснить только тем, что все западные страны сейчас поддерживают моду на нацизм. И делают они это открыто, больше не скрывая.