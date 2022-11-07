Нацизм возвращается в Европу? Как расценивать итоги голосования по резолюции в ООН

Большая часть стран, 106 государств, проголосовала в ООН за резолюцию о борьбе с нацизмом, предложенную Россией. Против документа выступила 51 страна. И хотя в итоге третий комитет Генассамблеи ООН резолюцию принял, осадочек остался. Ведь в большинстве своем противниками борьбы с нацизмом оказались страны коллективного Запада, включая США и Германию, чьи «заслуги» времен Второй мировой войны не забыты. Нидерландский журналист Соня ван ден Энде усмотрела в итогах этого голосования тревожный сигнал, отметив, что в Европе возрождается «старый-добрый» нацизм. И подается все это под соусом борьбы с Россией.
В авторской колонке для ФАН журналистка объяснила, как страны коллективного Запада пытаются исказить ситуацию, преподнося денацификацию Украины российской стороной как проявление фашизма, что, по ее мнению, является полной чушью.
Возвращается ли нацизм и фашизм в Европу. Колонка Сони ван ден Энде
В пятницу, 4 ноября, при голосовании в Организации Объединенных Наций произошел настоящий переполох, потому что ежегодная резолюция в ООН в этом году демонстрирует совершенно иную решимость, чем мы привыкли. Документ назывался «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Эта резолюция, конечно, связана с нынешними событиями и современным нацизмом. Особенно это актуально в свете текущих событий на Украине. Каждый год Россия выносит на голосование резолюцию, осуждающую нацизм и призывающую не прославлять эту идеологию. И обычно голосование по этому документу носит предсказуемый характер, большинство стран-участниц Второй мировой войны поддерживают ее.
Однако в этом году практически все европейские страны проголосовали против этой резолюции, включая Германию, а также США. Это означает, что пятьдесят две страны, в большинстве своем представители коллективного Запада, не согласны бороться с нацизмом и фашизмом. Причина, по которой эти страны проголосовали против, связана с тем фактом, что инициатор резолюции, Россия, проводит спецоперацию по денацификации на Украине. Суть заключается в том, что Запад транслирует денацификацию этой страны как фашизм. То есть страны Запада пропагандируют зеркально искаженную ситуацию, утверждая, что Россия придерживается нацизма и фашизма, что естественно является чушью.
С исторической точки зрения можно сказать, что СССР, чьим преемником является Россия, был единственным государством, кто боролся с фашизмом и нацизмом во Второй мировой войне. Да, мы знаем, что США и союзные войска тоже сражались с Германией, но они не делали акцент на борьбе с фашизмом.
С другой стороны, большинство стран приняли резолюцию о борьбе с нацизмом и фашизмом. Что же мы можем сказать о 51 стране, которая ее не поддержала? О, это снова старый добрый западный мир, где нацизм проявляется в своем истинном виде. Причем он поддерживает нацизм не только на Украине, но и в своих собственных странах.
Старые добрые фашистские страны, в том числе и США, отправляют на Украину новейшее смертоносное оружие, в частности РСЗО HIMARS. Эти оружием ежедневно они убивают простых людей на Донбассе, как это было в ночь на 7 ноября, когда обстрелу подвергся центр Донецка, как это было ранее, когда при обстреле школ и жилых домов гибли невинные мирные люди, в том числе и дети. Все это делается с помощью США, с помощью американского и европейского смертоносного оружия. Скажу больше, скорее всего, за обстрелами мирных городов системами HIMARS стоят инструкторы НАТО, именно они управляют ими.
Так называемый демократический и миролюбивый Запад регулярно поставляет оружие на Украину, новости об отправке очередной партии появляются еженедельно. Я не знаю правду ли говорят западные и украинские рупоры пропаганды, рассказывая об объемах и регулярности этих поставок. Но совершенно точно одно — западные страны отправляют большое количество вооружений на Украину.
За два дня до голосования по резолюции Нидерланды заявили, что готовы профинансировать поставку Киеву девяноста танков, произведенных в Чешской Республике. При этом в самих Нидерландах оппозиция просила обсудить проблему бедности в стране. Однако правительство ответило, что это совершенно другая тема. Сейчас якобы важнее всего выиграть войну и уничтожить Россию.
Запад якобы проповедует мир и находится в постоянной борьбе за права человека. При этом он вмешивается в дела других стран, таких как Ирак, Сирия, Ливия, Афганистан и Украина. Западные политики всегда оправдывают это тем, что они несут туда демократию и мир, но в своих собственных странах они подавляют людей. Такая же ситуация и на моей родине в Нидерландах. На днях британскому правозащитнику и конспирологу Дэвиду Айку был наложен запрет на въезд в Нидерланды для участия в митинге в Амстердаме. Власти объяснили свой запрет тем, что Айк является антисемитом. Теперь он не сможет в течение двух лет въехать на территорию Евросоюза. Это так ЕС ратует за свободу слова, демократию и мир. Тем не менее общее настроение в Европе выглядит странным, это можно объяснить только тем, что все западные страны сейчас поддерживают моду на нацизм. И делают они это открыто, больше не скрывая.