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Петербуржцы не поверили Смольному о готовности новых лазурных автобусов к зиме

Общество
Петербуржцы не поверили Смольному о готовности новых лазурных автобусов к зиме

Власти Санкт-Петербурга заявили о полной готовности наземного общественного транспорта к зиме. Однако горожане не поверили чиновникам из Смольного, вспомнив опыт прошлого года.

Сообщение о подготовке новых лазурных автобусов к зимнему сезону появилось сразу же после того, как в Северной столице выпал первый снег. Петербуржцы саркастически отреагировали на своевременность властей, передает «Экономика сегодня».

«Скоро узнаем правду они написали или... Зима расставит все по своим местам», — написал комментатор.
«О, как раз хотел узнать, что там с зимней "обувкой", а то вчера уже снег лежал», — заметил петербуржец.
«Посмотрим как у Казанского собора по Казанской улице будем ездить. Плавали, знаем эту "подготовку"», — отметил пользователь Сети.

Жители Петербурга отметили, что новые автобусы оснащены одинарным остеклением салонов, поэтому окна запотевают и промерзают. Из-за плохой системы вентиляции летом в транспорте душно, а зимой холодно.
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