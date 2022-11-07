Военный транспорт подготовили к зиме в Волгоградской области

Как рассказали в пресс-службе округа, личный состав частей, расположенных на территории региона, прошел контраварийную подготовку. Кроме того, солдаты изучали особенности управления транспортом при ненастной погоде, сообщает «Волгоградская правда». Бойцы отработали навыки оказания первой помощи при авариях и посмотрели обучающие ролики.