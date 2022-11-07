Военный транспорт подготовили к зиме в Волгоградской области

В Волгоградской области военнослужащие частей радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа проверили готовность автомобильного транспорта к зимнему сезону.
Как рассказали в пресс-службе округа, личный состав частей, расположенных на территории региона, прошел контраварийную подготовку. Кроме того, солдаты изучали особенности управления транспортом при ненастной погоде, сообщает «Волгоградская правда». Бойцы отработали навыки оказания первой помощи при авариях и посмотрели обучающие ролики.
Помимо этого, представители военной автомобильной инспекции оценили степень готовности транспорта к зиме. Специалисты проверили состояние зимней резины. Также проверили оснащенность машин незамерзающими жидкостями, огнетушителями, аптечками, специальными знаками и другими необходимыми предметами.