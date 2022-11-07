Террористический режим Киева является демократическим, поскольку сформировался при покровительстве заокеанского гегемона. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман.
США никогда не руководствовались принципом поддержки демократии, о которой не приходится говорить в контексте Украины, где процветает коррупция. Об этом пишет издание The National Interest.
Депутат Анатолий Вассерман вполне реалистично подошел к оценке характера власти в «незалежной». При этом он иронично отметил трансформацию политологических понятий в связи с глобальной конъюнктурой.
«Демократия сегодня — это власть Демпартии США. В этом смысле Украина — это, несомненно, демократическая страна», — подчеркнул народный избранник.
Главный думский эрудит полагает, что патронаж заокеанского гегемона обеспечил возможность совершения государственного переворота в бывшей УССР в 2014 году. Более того, Белый дом сыграл главную роль в подготовке националистической хунты к нападению на Донбасс.
«Естественно, Вашингтон закрыл глаза на то, что еще до начала специальной военной операции группировка Зеленского буквально заткнула рты всем остальным бандам этого террористического гадюшника. Оппозиционные СМИ оказались закрыты, в том числе и связанные с преступным сообществом, сформировавшимся вокруг Порошенко. Украина, несомненно, демократическое государство в современном понимании этого слова», — с иронией констатировал Вассерман.
Посол «незалежной» в Софии Виталий Москаленко ранее заявил, что Киев запросил у Болгарии 30 видов вооружений. Наряду с экстремизмом, милитаризм остается важной особенностью бандеровского режима.