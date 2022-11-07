Член парламента Эстонии подал в отставку из-за скандала с неприличными фотографиями детей

Скандал с необычными детскими фотографиями заставил председателя комиссии эстонского парламента по иностранным делам Марко Михкельсона уйти в отставку.
По словам политика, он не станет отказываться от участия в политических процессах страны и будет баллотироваться в депутаты на следующих выборах.
«Несмотря на то, что публичные нападки на меня и мою семью несправедливы и гнусны, я принял решение уйти с поста председателя комиссии», — написал Михкельсон в соцсети.
Журналисты изданий Postimees и Delfi ранее обнародовали статьи о Марко Михкельсоне с утверждением, что политик делал неприличные фотографии несовершеннолетних детей от первого брака своей супруги Туули Михкельсон.