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Член парламента Эстонии подал в отставку из-за скандала с неприличными фотографиями детей

Политика
Член парламента Эстонии подал в отставку из-за скандала с неприличными фотографиями детей

Скандал с необычными детскими фотографиями заставил председателя комиссии эстонского парламента по иностранным делам Марко Михкельсона уйти в отставку.

По словам политика, он не станет отказываться от участия в политических процессах страны и будет баллотироваться в депутаты на следующих выборах.

«Несмотря на то, что публичные нападки на меня и мою семью несправедливы и гнусны, я принял решение уйти с поста председателя комиссии», — написал Михкельсон в соцсети.

Журналисты изданий Postimees и Delfi ранее обнародовали статьи о Марко Михкельсоне с утверждением, что политик делал неприличные фотографии несовершеннолетних детей от первого брака своей супруги Туули Михкельсон.
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