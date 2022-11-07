Fatto Quotidiano: главу минобороны Италии обвинили во лжи из-за отправки оружия Украине

Гвидо Кросетто назвал Конте «соседским хулиганом» за призывы прекратить военную поддержку киевского режима и вынудить Украину к дипломатическому урегулированию острого кризиса в стране. В ответ глава «Движения пяти звезд» обвинил Кросетто во лжи и указал на резкую перемену его взглядов в вопросе поставок вооружений ВСУ после вхождения в состав итальянского правительства.