Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Fatto Quotidiano: главу минобороны Италии обвинили во лжи из-за отправки оружия Украине

Армия
Fatto Quotidiano: главу минобороны Италии обвинили во лжи из-за отправки оружия Украине

Министр обороны Италии Гвидо Кросетто стал участником громкого политического скандала из-за продолжающихся поставок оружия ВСУ.

В Италии возник острый и публичный конфликт между лидером политической партии «Движение пяти звезд» Джузеппе Конте и главой военного ведомства страны, которые не сошлись во мнениях из-за военной помощи Киеву. Об этом пишет издание Fatto Quotidiano.

Гвидо Кросетто назвал Конте «соседским хулиганом» за призывы прекратить военную поддержку киевского режима и вынудить Украину к дипломатическому урегулированию острого кризиса в стране. В ответ глава «Движения пяти звезд» обвинил Кросетто во лжи и указал на резкую перемену его взглядов в вопросе поставок вооружений ВСУ после вхождения в состав итальянского правительства.

Джузеппе Конте также усомнился в легитимности милитаристской поддержки Киева со стороны Рима, вне зависимости от «неприемлемой выходки» Кросетто, отметили авторы Fatto Quotidiano.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила получение ВСУ тяжелой артиллерии из Италии, об этом сообщил телеканал «360».
италия украина военная помощь скандал движение пять звезд
Военкоры ФАН
Лучшие в аду