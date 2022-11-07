Федор Емельяненко призвал IMMAF допустить российских атлетов к международным соревнованиям

Президент Союза смешанных боевых единоборств (MMA) России Федор Емельяненко призвал допустить российских спортсменов к международным соревнованиям.
Он обратился с предложением в Международную ассоциацию MMA (IMMAF). Президент Союза MMA РФ заявил, что талантливые спортсмены России являются заложниками общественно-политической ситуации в мире.
«Надежды, планы и колоссальные усилия сведены к нулю, потеряна вера в справедливость главных принципов олимпизма. Мы уверены, что спортсмены должны соревноваться с достойными соперниками, ведь это самое главное для развития спорта», – цитирует заявление Емельяненко ТАСС.
По его словам, из мирового ММА выпала конкурентоспособная и постоянно прогрессирующая команда.
Совет IMMAF в марте 2022 года принял решение приостановить членство Союза ММА России и Федерации рукопашного боя из-за ситуации на Украине.