Психолог рассказала, как сохранить брак, если он на грани развода

Развод считается одной из главных проблем российского общества. Согласно статистике, каждая вторая пара, вступившая в брак вскоре сталкивается с разводом. Как сохранить брак, если по-прежнему любишь своего мужа/жену? Что делать, если в браке человек чувствует себя плохо? Как действовать тем, кто еще не построил семью, но желает этого? На эти и другие вопросы ответила психолог Марианна Абравитова во время беседы с корреспондентом ФАН.
На грани развода браки оказываются по разным причинам, разберем самые часто встречающиеся.
Люди любят друг друга, но не знают, как сохранить брак
Между людьми идет противостояние, либо возникает недопонимание. Люди не знают, как выйти из этого, либо им просто мешает гордость. Возможно, каждый в душе хотел бы продолжать жить вместе и любить.
«В таком случае лучше пойти к семейному психологу. Такие проблемы достаточно быстро решаются в браках, когда у людей есть в фундаменте взаимная любовь и желание быть вместе. В таких облегченных вариантах хорошо помогают банальные советы: романтическая поездка вдвоем, ужин, подарки и прочее», — рассказала Абравитова.
Брак изжил себя, но люди живут вместе ради детей
В таком случае, как правило, у людей есть дети, но они живут как соседи и делают вид, что все хорошо.
«Если действительно в приоритете дети, то здесь помогут договорные отношения. Люди договариваются, что живут ради детей, изображают брак, потому что существует договор. В таком случае ничего страшного не происходит, поскольку у каждого из партнеров есть другая жизнь. Раз они договорились, что больше не муж и жена, а сохраняют только видимость - у каждого появляется своя личная жизнь и претензий друг к другу нет. Такой брак сохраняется внешне, однако, внутренне, конечно, это не совсем брак», — объяснила психолог.
Измена в браке
В ситуации, когда один из партнеров пойман на измене нужно разбираться более глубоко.
«Задайте себе вопросы: почему такая ситуация произошла? Готов ли партнер мириться с изменой? Если один не может смириться с изменами, а другой не может остановиться - такой брак не стоит сохранять, он испорчен», — заявила специалист.
В российском социуме бытует мнение, что мужчина или женщина состоялись в жизни, если есть семья. Из-за этого социального мнения люди боятся разводиться. Однако, время идет вперед - социальные роли поменялись. Теперь женщина является «локомотивом» мужчин, но «духовные скрепы», все еще остались в российском обществе.
«Я предлагаю не сохранять брак, где все поломалось, между людьми непонимание, они не могут гармонично существовать друг с другом. Я предлагаю разводиться. Мы живем один раз, на земном шарике очень много людей противоположного пола. Возможность жениться или выходить замуж есть почти у каждого, просто для этого тогда нужно прикладывать определенные усилия», — считает психолог.
Если в браке человеку плохо, в нем больше минусов, чем плюсов - оставаться в таком союзе нет никакого смысла. Более того, в таком союзе человек может стать невротиком и «заработать» психологические проблемы. Когда брак развалится - будет гораздо труднее найти нового партнера.
Сперва психолог предлагает каждому человеку разобраться, что для него является семьей и браком. Для этого нужно написать на листе бумаги собственное видение.
«Даже на таком начальном этапе видно, способен ли человек жить в семье, либо для него семья это что-то не совсем понятное. Чтобы не доводить до развода - сперва нужно понимать, чего человек хочет от брака. Если, например, человек не хочет корректировать свои списки понимания брака, тогда ему нужно и партнера подыскивать с похожим взглядом на семью», — объяснила Абравитова.
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