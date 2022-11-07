Психолог рассказала, как сохранить брак, если он на грани развода

Развод считается одной из главных проблем российского общества. Согласно статистике, каждая вторая пара, вступившая в брак вскоре сталкивается с разводом. Как сохранить брак, если по-прежнему любишь своего мужа/жену? Что делать, если в браке человек чувствует себя плохо? Как действовать тем, кто еще не построил семью, но желает этого? На эти и другие вопросы ответила психолог Марианна Абравитова во время беседы с корреспондентом ФАН.