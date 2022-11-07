Экс-мундепу Яшину продлили арест до 26 ноября по делу о распространении фейков про ВС РФ

Напомним, что Яшин обвиняется в публичном распространении ложной информации о ВС РФ, за что ему грозит до десяти лет лишения свободы. Адвокаты просили суд избрать меру пресечения, не связанную с пребыванием в СИЗО, однако суд оставил ходатайство без удовлетворения.