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Экс-мундепу Яшину продлили арест до 26 ноября по делу о распространении фейков про ВС РФ

Происшествия
Экс-мундепу Яшину продлили арест до 26 ноября по делу о распространении фейков про ВС РФ

Басманный районный суд Москвы принял решение о продлении меры пресечения бывшему муниципальному депутату Илье Яшину✱ (признан иноагентом в РФ). Мужчина пробудет в СИЗО до 26 ноября, сообщает корреспондент ФАН из зала заседания.

Напомним, что Яшин обвиняется в публичном распространении ложной информации о ВС РФ, за что ему грозит до десяти лет лишения свободы. Адвокаты просили суд избрать меру пресечения, не связанную с пребыванием в СИЗО, однако суд оставил ходатайство без удовлетворения.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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