В Крыму украинский беженец с ножом жестко избил двух мальчиков из-за тайника с деньгами

В Крыму вооруженный ножом беженец из Украины избил мальчиков шести и десяти лет. Злоумышленник пытался «выбить» из несовершеннолетних информацию о тайнике с деньгами, сообщает Mash.
Инцидент произошел 1 ноября. Братья остались дома одни, и неожиданно к ним ворвался неизвестный в маске и с ножом. Грабитель стал бить младшего мальчика по голове до того момента, пока он не потерял сознание.
Старший заступился за него, но ничего не смог сделать. Мужчина с применением физической силы выпытывал, где хранятся семейные накопления. Школьник соврал, сказав, что они лежат в беседке.
Не найдя там «тайника», преступник снова избил десятилетнего мальчика и сбежал. После случившегося потерпевший позвонил маме и сообщил о случившемся.
Во время беседы со следователем школьник отметил, что голос злоумышленника был похож на беженца, который у них временно проживал. По данному факту проводится проверка. Правоохранители разыскивают подозреваемого.