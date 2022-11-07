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В Крыму украинский беженец с ножом жестко избил двух мальчиков из-за тайника с деньгами

Происшествия
В Крыму украинский беженец с ножом жестко избил двух мальчиков из-за тайника с деньгами

В Крыму вооруженный ножом беженец из Украины избил мальчиков шести и десяти лет. Злоумышленник пытался «выбить» из несовершеннолетних информацию о тайнике с деньгами, сообщает Mash.

Инцидент произошел 1 ноября. Братья остались дома одни, и неожиданно к ним ворвался неизвестный в маске и с ножом. Грабитель стал бить младшего мальчика по голове до того момента, пока он не потерял сознание.

Старший заступился за него, но ничего не смог сделать. Мужчина с применением физической силы выпытывал, где хранятся семейные накопления. Школьник соврал, сказав, что они лежат в беседке.

Не найдя там «тайника», преступник снова избил десятилетнего мальчика и сбежал. После случившегося потерпевший позвонил маме и сообщил о случившемся.

Во время беседы со следователем школьник отметил, что голос злоумышленника был похож на беженца, который у них временно проживал. По данному факту проводится проверка. Правоохранители разыскивают подозреваемого.
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