Банк России опубликовал курсы доллара и евро на 8 ноября

Российская валюта может опуститься до диапазона 64-66 руб. за доллар или евро, что будет не сильно заметно для россиян, отметил основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров. Однако ситуация способна измениться, когда программы параллельного импорта реализуются целиком.