Банк России опубликовал курсы доллара и евро на 8 ноября

Центральный банк РФ понизил официальный курс доллара к рублю, но повысил при этом стоимость евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте финансового регулятора.
Курс нацвалюты США составил на 8 ноября 61,24 руб. Это на 85,88 копейки ниже значения, установленного перед выходными. Европейская валюта подорожала на 29,42 копейки, оказавшись тем самым на уровне 60,90 руб. за единицу.
Российская валюта может опуститься до диапазона 64-66 руб. за доллар или евро, что будет не сильно заметно для россиян, отметил основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров. Однако ситуация способна измениться, когда программы параллельного импорта реализуются целиком.