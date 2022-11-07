«Кормить собаку так, чтобы только не сдохла»: военный эксперт Литовкин о поставках западных ЗРК на Украину

На Украину в рамках западной военной помощи прибыли несколько зенитно-ракетных комплексов NASAMS и Aspide. Об этом 7 ноября сообщил в соцсетях глава Минобороны Украины Алексей Резников. Как заявил по этому поводу ФАН военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин, хаотичные поставки западных систем ПВО никак не способны усилить обороноспособность Украины.
«Смотрите, кто здесь! На Украину прибыли ЗРК NASAMS и Aspide! Это оружие значительно укрепит украинскую армию, а также сделает наше небо более безопасным. Мы будем продолжать сбивать вражеские цели, атакующие нас. Спасибо нашим партнерам — Норвегии, Испании и США», — радостно написал Резников в соцсетях.
Напомним, зенитно-ракетный комплекс NASAMS — это мобильная система противовоздушной обороны, которая используется для уничтожения целей на малых и средних высотах при любой погоде.
ЗУР Aspide — это итальянский корабельный зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия. Он разработан компанией «Alenia Marconi Systems». ЗРК Aspide принят на вооружение ВМС Италии, ряда стран Южной Америки, а также ВМС Малайзии. Зенитная ракета запускается из восьмизарядной пусковой установки, после чего выполняет вертикальный набор высоты, а затем разворачивается на боевой курс. ЗРК Aspide способен поражать цели на больших и малых высотах в зоне до 15 километров.
Ранее в Пентагоне заявляли, что вооруженные силы Украины получат обещанные ПВО NASAMS в начале ноября. Также в Минобороны США заявляли, что две системы NASAMS уже устанавливают на Украине. Тем временем в Германии около 100 украинских военных заканчивают обучение по использованию NASAMS. Норвежские инструкторы обучали украинских военных эксплуатации и обслуживанию системы и ее боеприпасов на американской учебной базе в Германии.
Как заявил по этому поводу ФАН военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин, нынешние поставки Западом систем ПВО для Украины носят хаотичный характер, и не способны закрыть ни один большой город от ударов ВКС РФ.
«Как человек военный, я могу с уверенностью сказать, что один отдельно взятый комплекс NASAMS может прикрыть с воздуха максимум одну артиллерийскую батарею, или, допустим, одну батарею РСЗО «Хаймарс». А только этих американских комплексов сегодня на Украине, как минимум, штук двадцать. Как вы думаете, сколько украинцам нужно комплексов NASAMS, чтобы прикрыть все батареи «Хаймарсов»? — задается вопросом эксперт. — Я уж не говорю о том, что при помощи этих единичных, разрозненных поставок комплексов ПВО, украинские войска не смогут прикрыть ни Киев, ни Харьков, ни Запорожье, ни Павлоград — ни один крупный город они «прикрыть» с воздуха не смогут. Вместо единой системы противовоздушной обороны у них теперь есть несколько крайне дорогостоящих систем, которые не решают никаких проблем в обороне».
Поэтому не приходится даже говорить о том, как эти поставки систем ПВО могут повлиять на расклад сил в небе над Украиной, указал аналитик.
«Похоже, Запад присылает для ВСУ какие-то единичные экземпляры своих вооружений — ну, две, ну, три штуки… Они никак не повлияют на общий расклад сил на Украине, зато они призваны обозначить для несведущей публики «поддержку Киева со всех сторон». Грубо говоря, это напоминает ситуацию, когда плохой хозяин кормит ненужную собаку «так, чтобы она только не сдохла, зато очень громко лаяла», — отметил Литовкин. — То же самое относится и к поставкам старых итальянских систем Aspidе — по техническим характеристикам, все это зенитно-ракетные комплексы ближнего и среднего радиуса действия. Да, они еще могут более-менее эффективно бороться против беспилотников. Но и NASAMS, и Aspide бессильны против ракет типа «Искандера» или «Калибра». Я уж не говорю о суперсовременных ракетах — вроде гиперзвукового «Кинжала» или Х-32, которые находятся на вооружении у российской армии».
В целом, считает Литовкин, нынешние поставки систем ПВО с Запада не способны ни серьезно усилить украинскую систему обороны, ни, тем более, сформировать ее заново — после того, как она была разрушена Россией за восемь месяцев военной спецоперации. По его мнению, единственное последствие таких военных поставок — в том, что ВКС РФ придется более избирательно подходить к выбору вооружений для эффективных ударов по критической инфраструктуре Украины.
Напомним, 7 ноября автомобиль охраны депутата Госдумы Александра Бородая подорвался на мине в Херсонской области. Видеозапись с места инцидента опубликовал военный корреспондент Чингиз Дамбиев. На кадрах видно, что у одной из машин сопровождения депутата выбиты стекла и поврежден корпус. «Нам еще повезло. Кому-то там не очень повезло», — заявил Дамбиев. Данных о пострадавших в результате инцидента нет. Бородай также продемонстрировал замаскированную французскую противотанковую мину HPD-2A2, на которую едва не наехал его джип. Взрывное устройство способно поражать бронетехнику, представляет высокую опасность как для саперов, так и для гражданского населения.