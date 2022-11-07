«Кормить собаку так, чтобы только не сдохла»: военный эксперт Литовкин о поставках западных ЗРК на Украину

Напомним, 7 ноября автомобиль охраны депутата Госдумы Александра Бородая подорвался на мине в Херсонской области. Видеозапись с места инцидента опубликовал военный корреспондент Чингиз Дамбиев. На кадрах видно, что у одной из машин сопровождения депутата выбиты стекла и поврежден корпус. «Нам еще повезло. Кому-то там не очень повезло», — заявил Дамбиев. Данных о пострадавших в результате инцидента нет. Бородай также продемонстрировал замаскированную французскую противотанковую мину HPD-2A2, на которую едва не наехал его джип. Взрывное устройство способно поражать бронетехнику, представляет высокую опасность как для саперов, так и для гражданского населения.