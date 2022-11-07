Учитель ОБЖ попал под статью за секс со школьницей-инвалидом в Петербурге

Правоохранители возбудили в Петербурге уголовное дело по статье о совершении развратных действий. Потерпевшей на момент преступления не было 16 лет, сообщил Telegram-канал Mash.
Школьница, у которой есть инвалидность, рассказала, что встречалась с 47-летним мужчиной. Он вел ОБЖ и руководил волейбольной секцией.
Потерпевшая отметила, что начала встречаться с преподавателем, потому что воспылала к нему чувствами. По словам подростка, только недавно она осознала, что стала жертвой манипуляции. О романе школьница рассказала взрослым, после чего педагог был задержан.