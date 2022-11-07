Посольство России в Индонезии уточнило правила выдачи электронных виз иностранцам

Электронные визы для поездки в Индонезию могут получить далеко не все граждане России и других стран, отметили в посольстве РФ в азиатском государстве.
Иммиграционная служба Индонезии накануне сообщила, что с 9 ноября иностранные граждане смогут приезжать в страну с электронными визами. Однако в российском диппредставительстве пояснили, что новые правила не предназначены для туристов, передает ТАСС.
Получить электронную визу возможно только по приглашению. Соответствующий запрос имеет право направить одна из компаний Индонезии. Более того, оформление разрешительного документа осуществляется не так просто, как сообщалось ранее. Для получения электронной визы нужны билеты в обе стороны и медицинская страховка, которая может покрыть минимальные расходы в размере 25 тысяч долларов.