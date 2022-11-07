Посольство России в Индонезии уточнило правила выдачи электронных виз иностранцам

Получить электронную визу возможно только по приглашению. Соответствующий запрос имеет право направить одна из компаний Индонезии. Более того, оформление разрешительного документа осуществляется не так просто, как сообщалось ранее. Для получения электронной визы нужны билеты в обе стороны и медицинская страховка, которая может покрыть минимальные расходы в размере 25 тысяч долларов.