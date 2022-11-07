Гроссмейстер Карякин не будет выступать на ЧМ о рапиду и блицу без российского флага

Российский гроссмейстер Сергей Карякин признался, что откажется от участия в чемпионате мира по по рапиду и блицу, если Международная шахматная федерация (FIDE) запретит ему играть под флагом России.
Карякин отметил, что для него является принципиальным вопрос о выступлении под флагом России на состязаниях. Если FIDE продолжит не разрешать использовать национальную символику родной для гроссмейстера страны, то он откажется от соревнований.
«Как я понимаю, (президент FIDE Аркадий, — Прим. ред.) Дворкович не хочет возвращать гимн и флаг сборным России, не хочет отменять санкции, хотя мог бы, как это сделали в боксе. Хотя я на это надеялся. В любом случае вопрос для меня принципиальный, и без флага России выступать не буду», — приводит слова шахматиста ТАСС.
Карякин в возрасте 12 лет и 211 дней стал самым молодым гроссмейстером в истории. Шахматист внесен в Книгу рекордов Гиннесса.