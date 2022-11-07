Секретарь СНБО Данилов сообщил о переходе завода «Мотор Сич» в статус военного имущества

Активы «Укрнафты», «Мотор Сич» и других компаний получили статус военного имущества и были переданы в ведение Министерства обороны Украины.
О смене статуса компаний сообщил в понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Ранее вопрос о переходе ряда стратегических предприятий в руки государства решала Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
Telegram-канал «Инсайдер UA» утверждает, что речь идет об акциях «Укрнафты», «Укртатнафты», «Мотор Сич», «АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор».