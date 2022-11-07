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Секретарь СНБО Данилов сообщил о переходе завода «Мотор Сич» в статус военного имущества

Армия
Секретарь СНБО Данилов сообщил о переходе завода «Мотор Сич» в статус военного имущества

Активы «Укрнафты», «Мотор Сич» и других компаний получили статус военного имущества и были переданы в ведение Министерства обороны Украины.

О смене статуса компаний сообщил в понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Ранее вопрос о переходе ряда стратегических предприятий в руки государства решала Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Telegram-канал «Инсайдер UA» утверждает, что речь идет об акциях «Укрнафты», «Укртатнафты», «Мотор Сич», «АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор».
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