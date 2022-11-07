Последний теплоход перевез жителей Херсона через Днепр

Через Днепр отправили последний теплоход с жителями Херсона, сообщил вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.
Транспорт отправляли к левобережной части региона, в Голую Пристань и Алешки. Там их встречали автобусы, которые далее отправлялись в Крым.
«Большинство не выехавших из Херсона жителей только сейчас стали осознавать серьезность ситуации и мои предупреждения», — сообщил Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что каждый вывезенный житель Херсона получит единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, а также жилищный сертификат.
Жителей Каховского района в Херсонской области начали принудительно вывозить с 6 ноября. Население призвали немедленно покинуть территорию из-за высокого уровня угрозы.