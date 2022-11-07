Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Последний теплоход перевез жителей Херсона через Днепр

Общество
Последний теплоход перевез жителей Херсона через Днепр

Через Днепр отправили последний теплоход с жителями Херсона, сообщил вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.

Транспорт отправляли к левобережной части региона, в Голую Пристань и Алешки. Там их встречали автобусы, которые далее отправлялись в Крым.

«Большинство не выехавших из Херсона жителей только сейчас стали осознавать серьезность ситуации и мои предупреждения», — сообщил Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что каждый вывезенный житель Херсона получит единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, а также жилищный сертификат.

Жителей Каховского района в Херсонской области начали принудительно вывозить с 6 ноября. Население призвали немедленно покинуть территорию из-за высокого уровня угрозы.
Херсонская область кирилл стремоусов переправа через днепр
Военкоры ФАН
Лучшие в аду