Компания Apple готовит масштабное обновление голосового помощника Siri

Согласно словам Гурмана, Apple ищет пути упрощения обращения-триггера. В будущем голосовой помощник будет включаться при помощи одного слова – Siri. Компания работает над соответствующим обновлением уже несколько месяцев. Первый прототип выйдет на рынок в 2023-2024 годах, сообщает Bloomberg.