Компания Apple готовит масштабное обновление голосового помощника Siri

Компания Apple намерена отказаться от стартовой фразы «Привет, Siri», которая долгое время служила для активации одноименного голосового помощника. О грядущем обновлении заявил аналитик Марк Гурман.
Согласно словам Гурмана, Apple ищет пути упрощения обращения-триггера. В будущем голосовой помощник будет включаться при помощи одного слова – Siri. Компания работает над соответствующим обновлением уже несколько месяцев. Первый прототип выйдет на рынок в 2023-2024 годах, сообщает Bloomberg.
Помимо новой фразы для включения, Siri будет лучше распознавать команды, а также станет доступна в сторонних сервисах и приложениях.
Отметим, на данный момент в тестировании новой фразы активации принимают участие лишь сотрудники Apple. Ожидается, что инженеры смогут настроить технику на безошибочное понимание обращения Siri с акцентами и на различных языках.