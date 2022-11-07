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Компания Apple готовит масштабное обновление голосового помощника Siri

Технологии
Компания Apple готовит масштабное обновление голосового помощника Siri

Компания Apple намерена отказаться от стартовой фразы «Привет, Siri», которая долгое время служила для активации одноименного голосового помощника. О грядущем обновлении заявил аналитик Марк Гурман.

Согласно словам Гурмана, Apple ищет пути упрощения обращения-триггера. В будущем голосовой помощник будет включаться при помощи одного слова – Siri. Компания работает над соответствующим обновлением уже несколько месяцев. Первый прототип выйдет на рынок в 2023-2024 годах, сообщает Bloomberg.

Помимо новой фразы для включения, Siri будет лучше распознавать команды, а также станет доступна в сторонних сервисах и приложениях.

Отметим, на данный момент в тестировании новой фразы активации принимают участие лишь сотрудники Apple. Ожидается, что инженеры смогут настроить технику на безошибочное понимание обращения Siri с акцентами и на различных языках.
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