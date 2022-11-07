Причиной галлюцинаций и бреда может быть дефицит витамина B12

В журнале Annals of Long-Term Care опубликована статья с описанием различных случаев психоза у пациентов с дефицитом витамина B12.
Авторы исследования отмечают, что нехватка в организме витамина B12 способна вызывать хроническое утомление и провоцировать обострение неврологических недугов. Речь идет о повышенной раздражительности, глубокой депрессии, заметном изменении модели поведения и деградации умственных способностей, сообщает LIVE24.
По данным западных ученых, известно множество официально зафиксированных случаев психоза, которые были вызваны острым дефицитом витамина B12. В результате у человека начинаются галлюцинации и бред, когда он слышит, видит или чувствует нечто, чего на самом деле не существует.