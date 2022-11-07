Россия передаст Зимбабве образцы оружия для музея

Москва, 7 ноября. МИД РФ сообщил о готовности России предоставить артефакты, документы и образцы оружия для строящегося в столице Зимбабве музея.
Галерея посвящена истории освобождения Африки. Комплекс откроется в Хараре до конца 2023 года.
«Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва обращался лично к Владимиру Путину с этой идеей. Мы обсуждаем, какие экспонаты можем предоставить», — рассказал начальник отдела департамента Африки МИД РФ Максим Дульян.
Дипломат добавил, что представители республики выступили с инициативой установки монумента в память о победе СССР в Великой Отечественной войне. Разработкой концепта займется специальная межведомственная группа.
«Власти Зимбабве уже выделили гектар земли под монумент, мы получили картографические снимки. Сейчас ведется согласование некоторых организационных моментов», — добавил чиновник.
Ранее посольство России в ЦАР начало разработку проекта установки в Банги бюста космонавта Юрия Гагарина. Инициатива призвана познакомить граждан республики с историей покорения земной орбиты.