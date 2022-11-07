США распространили сведения о «секретных переговорах» помощника президента Джо Байдена с Кремлем в своих интересах. Об этом заявили читатели издания «Гуаньча».
Китайские пользователи Сети раскрыли блеф США в отношении Украины. Вашингтон не выдерживает давления, считают юзеры. По этой причине США хотят прекратить конфликт. Однако американские власти используют для этого лишь «предостережения».
«Американские СМИ – машина для создания слухов. Они создают фальшивые новости, чтобы сбить с толку аудиторию», — высказались читатели «Гуаньча» о «секретных переговорах».
В Сети все чаще начали появляться новости о вероятных переговорах США и России по Украине. Как утверждают зарубежные СМИ, помощник Байдена поддерживает контакты с Кремлем. Однако российская сторона не подтвердила эти сведения.
Параллельно с такими новостями США и НАТО обсуждают возможность переговоров при определенных условиях. Диалог станет возможным, если украинские военные установят контроль над Херсоном, рассказали журналисты Национальной службе новостей.