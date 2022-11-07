Макрон потребовал от США и Китая помочь развивающимся странам в борьбе с изменениями климата

Чтобы удержать глобальное потепление в пределах 2 градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем, странам мира необходимо добиться резкого снижения выбросов до 2030 года в рамках сценария «Чистые нулевые выбросы» (NZE). Однако, скорее всего, уровень выбросов побьет рекорд в этом году.