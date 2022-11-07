Макрон потребовал от США и Китая помочь развивающимся странам в борьбе с изменениями климата

Париж, 7 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США, Китай и другие богатые государства вне Европы должны «внести свою долю» в помощь бедным странам, страдающим от изменений климата. Об этом он сообщил на полях Глобальной конференции по изменению климата (COP27) в Египте.
«Нам нужно, чтобы Соединенные Штаты и Китай активизировались. Европейцы уже платят, платим только мы. Давить нужно на богатые неевропейские страны, говорить им, что они должны заплатить, внести справедливый вклад», — отметил Макрон.
Более 100 лидеров государств мира должны принять участие в конференции, стартовавшей 6 ноября и являющейся площадкой для обсуждения мер по сдерживанию глобального потепления и снижению уровня вредных выбросов в атмосферу.
Несмотря на успешное начало саммита, впервые поставившего на повестку дня вопрос о выплате компенсаций более бедным странам за последствия изменений климата, делегаты настроены пессимистично по поводу новых существенных обязательств на фоне энергетического кризиса, вызванного украинским конфликтом и антироссийскими санкциями.
Чтобы удержать глобальное потепление в пределах 2 градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем, странам мира необходимо добиться резкого снижения выбросов до 2030 года в рамках сценария «Чистые нулевые выбросы» (NZE). Однако, скорее всего, уровень выбросов побьет рекорд в этом году.