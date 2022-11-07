Более 1000 инженеров, айтишников и стартаперов захотели разместиться в «ЧВК Вагнер Центре»

Подведены итоги первых дней работы «ЧВК Вагнер Центра». За несколько дней поступило более 1000 заявок от желающих вести свою деятельность на его территории.
Как правило, это обращения от инженеров, IT-специалистов. К тому же поступило множество заявок с пометкой «Разное», рассказала пресс-секретарь «ЧВК Вагнер Центра» Анастасия Василевская в рамках пресс-конференции.
«Нам предлагают запустить цикл бесплатных патриотических лекций. Если говорить про IT-направление, очень много предложений по разработке новых ПО, которые можно применять в оборонно-промышленном комплексе», — добавила Василевская.
Отбор проектов происходит по направлениям, за каждым из которых закреплен свой руководитель, отметила пресс-секретарь «ЧВК Вагнер Центра». К тому же есть эксперты, которые могут оценить актуальность той или иной идеи в целом.
Тех, кто направил обращения, можно разделить на две группы, отметил генеральный директор компании «БетаРоботикс» Дмитрий Цахилов. Это стартаперы, у которых есть идея, но до ее реализации пока далеко. И есть те, у кого уже имеется свой конкретный продукт. Говоря о том, почему для реализации проектов нужны подобные коворкинги, Дмитрий Цахилов отметил, что для каждой деятельности характерна своя специфика.
«Когда мы говорим о создании какого-то очередного инженерного либо технологического продукта, то требуется как раз таки коллективное мышление. А это коллективное мышление опирается на комфорт», — резюмировал он.
«ЧВК Вагнер Центр» расположился в помещениях, изначально предназначавшихся для общественно-делового пространства «Морская столица». Миссия этого пространства — обеспечение комфортной среды для генерации новых идей, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.