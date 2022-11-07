Более 1000 инженеров, айтишников и стартаперов захотели разместиться в «ЧВК Вагнер Центре»

Тех, кто направил обращения, можно разделить на две группы, отметил генеральный директор компании «БетаРоботикс» Дмитрий Цахилов. Это стартаперы, у которых есть идея, но до ее реализации пока далеко. И есть те, у кого уже имеется свой конкретный продукт. Говоря о том, почему для реализации проектов нужны подобные коворкинги, Дмитрий Цахилов отметил, что для каждой деятельности характерна своя специфика.