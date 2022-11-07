Туристка потеряла способность двигаться в пещере под Челябинском

Туристическая группа направилась по маршруту в одну из пещер Жемерякского карстового лога в Челябинской области. Внезапно женщина, идущая в середине группы, оступилась и угодила в вертикальную трещину в породе. Помимо того, что она сама не могла двигаться, она заблокировала выход для шестерых спутников, которые уже спустились в пещеру.
Среди тех, кто уже был под землей, оказались два ребенка и ситуация из-за этого становилась угрожающей. К счастью, не все туристы из группы успели спуститься в пещеру, передает сетевое издание «ЧелябинскСегодня».
Те, кто оставались наверху, набрали номер 112 и рассказали о чрезвычайном происшествии. На место прибыли сотрудники областной пожарно-спасательной службы. Прибывшие специалисты с помощью альпинистского снаряжения помогли женщине освободиться и подняться наверх. Затем из пещеры были эвакуированы остальные участники спелеологической экскурсии.
Женщина провела в каменной ловушке около двух часов, однако серьезных травм не получила. Ее спутникам медицинская помощь не потребовалась.