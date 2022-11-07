Туристка потеряла способность двигаться в пещере под Челябинском

Туристическая группа направилась по маршруту в одну из пещер Жемерякского карстового лога в Челябинской области. Внезапно женщина, идущая в середине группы, оступилась и угодила в вертикальную трещину в породе. Помимо того, что она сама не могла двигаться, она заблокировала выход для шестерых спутников, которые уже спустились в пещеру.