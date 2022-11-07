Знакомая Арды Саманбы поделилась подробностями смерти музыканта

Знакомая музыканта инди-группы FNLN Арды Саманбы поделилась подробностями его смерти. По ее словам, артист не употреблял запрещенные вещества. О его кончине подруга семьи узнала от супруги.
«С ее слов я поняла следующее: пока она спала, он вышел на кухню, ему стало плохо, упал — а он два метра ростом был — ударился головой и потерял сознание, помочь ему было некому. Она не услышала этого, но обнаружила его утром, он был мертв», — рассказала знакомая изданию «Газета.Ru».
Жену смогли привести в чувства только после того, как вскрыли дверь квартиры. Соседи услышали продолжительный детский плач, что было несвойственно для семьи. Они спохватились и вызвали службы, но было уже поздно.
О смерти Саманбы стало известно 7 ноября. По предварительным данным, музыкант скончался от передозировки наркотиками. Его тело обнаружили в московской квартире спустя два дня после смерти. У Саманбы были обнаружены повреждения носа и головы.