Президент Белоруссии Лукашенко выступил за «движуху» во власти

«Движуху» во власти должен увидеть народ Белоруссии. Такое мнение выразил президент республики Александр Лукашенко.
Глава государства выступил во время награждения победителей чемпионата по колке дров среди сотрудников СМИ. По его словам, власть в стране не должна быть статичной.
«Я понимаю, что нам надо двигаться. Вообще народ должен видеть эту движуху», – сказал Лукашенко.
Ранее стало известно, что Александр Лукашенко лично вызвался наставником в соответствующем конкурсе. Во время мероприятия глава государства объяснил, как правильно орудовать топором.