Главарь крупнейшей банды Гаити согласился обеспечить доступ к топливу

Вашингтон также выдвинул в Совбезе ООН резолюцию, в которой предлагается ввод многонациональных сил под руководством другой страны для поддержания безопасности и обеспечения потока «крайне необходимой» гуманитарной помощи. Кроме того, США планируют формирование войск, которых отправят в Гаити, если резолюция ООН не будет принята. Планы иностранного вмешательства могут быть изменены после освобождения доступа к терминалу.