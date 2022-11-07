Главарь крупнейшей банды Гаити согласился обеспечить доступ к топливу

Порт-о-Пренс, 7 ноября. Лидер гаитянской преступной банды Джимми Шеризье по прозвищу Барбекю заявил, что не будет препятствовать раздаче топлива из терминала Варре. Об этом он сообщил в видео, распространившемся в социальных сетях.
«Водители и сотрудники терминала Варре снова могут без страха подходить к этому месту. Мы между собой договорились разрешить раздачу газа», — отметил Шеризье.
Коалиция банд G9 an Fanmi во главе с Шеризье вырыла окопы и возвела баррикады на въезде к Варре, что привело к критической нехватке топлива в стране и гуманитарному кризису на фоне дефицита питьевой воды и продовольствия.
Полиция Гаити заявила в пятницу о возвращении контроля над ключевым топливным терминалом в результате крупной операции по борьбе с преступными бандами.
«Наше правительство усердно работает над тем, чтобы вернуть граждан страны к повседневной деятельности. Мы ценим усилия национальной полиции. Нам нужно, чтобы школы снова открылись. Необходимо пойти на выборы, чтобы в нашей стране были законные институты», — заявил представитель премьер-министра Ариэля Анри.
Продолжающийся гуманитарный кризис в Гаити привел к началу переговоров об иностранном военном вмешательстве с целью борьбы с преступными группировками. Совбез ООН ранее утвердил санкции против влиятельного лидера одной из крупнейших банд G9 an Fanmi Джимми Шеризье и в отношении любых лиц, которые угрожают миру или стабильности в Гаити.
Вашингтон также выдвинул в Совбезе ООН резолюцию, в которой предлагается ввод многонациональных сил под руководством другой страны для поддержания безопасности и обеспечения потока «крайне необходимой» гуманитарной помощи. Кроме того, США планируют формирование войск, которых отправят в Гаити, если резолюция ООН не будет принята. Планы иностранного вмешательства могут быть изменены после освобождения доступа к терминалу.